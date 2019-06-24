Депутаты обеспокоены состоянием одной из главных автодорог Казахстана

Они обратились к премьер-министру РК с просьбой изыскать возможность выделения необходимых средств для ее реконструкции.

Депутаты Сената Парламента обратились с запросом к премьер-министру РК Аскару Мамину о возможности выделения необходимых средств для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда - Жезказган - Есиль - Петропавловск - граница Российской Федерации". В числе авторов депзапроса Ерик Султанов, Даурен Адильбеков, Рашит Акимов, Мурат Бактиярулы, Серик Бектурганов, Бекмырза Еламанов, Сергей Ершов, Женис Нургалиев и Ольга Перепечина, сообщает Zakon.kz.

В депутатском запросе отмечено, что указанная автодорога протяженностью 1 352 км, проходит по территории пяти областей. В том числе участок "Кызылорда - Жезказган" - 412 км, участок "Жезказган - Есиль - Петропавловск - граница Российской Федерации" составляет 940 км. Интенсивность движения по участкам - от 2 000 до 6 000 автомобилей в сутки.

- Дорога строилась в 70-х годах под нагрузку до 6 тонн на ось, большая часть без черного покрытия, до настоящего времени капитальный ремонт не проводился. В весенне-осенние периоды на данных участках дороги затруднен проезд. Где имеется твердое покрытие, происходит интенсивное разрушение дорожной одежды, выраженное образованием выбоин, ям, продольной колеи, значительной деформацией труб и земляного полотна, искусственные сооружения требуют реконструкции и уширения. Проведение среднего ремонта не дает должного эффекта, так как повышается интенсивность движения, увеличилась осевая нагрузка, а также количество и состав транспортных средств, – отмечено в депзапросе.

Также указано, что за период 2016-2018 годов на участке "Кызылорда - Жезказган" по Карагандинской и Кызылординской областям зарегистрировано 763 ДТП в которых погибло 387 человек и 1 243 были ранены. Кроме того, неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние дороги имеет крайне негативный социально-экономический эффект: сельские жители чувствуют отдаленность от городов и райцентров. При этом темпы разрушений дороги существенно ускоряются и некоторые участки небезопасны для движения из-за состояния покрытия.

В целях решения проблем социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области Постановлением Правительства РК №1283 от 3 ноября 2011г. утвержден "Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012-2020 годы", предусматривающий реконструкцию автодороги "Кызылорда-Жезказган-Петропавловск".

Ежегодно с целью туризма и паломничества по историческим и святым местам Улытау посещает более 30 тысяч человек. Улытауский район является историческим центром казахского народа, эпицентром кочевой культуры и степной цивилизации. Елбасы в своей статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" отметил необходимость развития внутреннего туризма вокруг комплекса памятников Улытауского региона.

- Улытау имеет потенциал для развития исторического, паломнического, а также экологического направлений туризма. Основные ресурсы – горы Улытау, памятники истории и культуры. Так, по информации акимата, в районе находится 636 разновременных памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда заповедника-музея "Улытау": мавзолеи "Жошы-Хана, "Алаша-Хана", "Домбауыл", комплекс "Теректі әулие" древние городище "Басқамыр", гора Аулие и многие другие объекты. В районе работает музей-заповедник Республиканского значения "Улытау" и единственный в Республике музей истории горного и медеплавильного дела в поселке Жезды. Для развития туризма важным условием является транспортная инфраструктура. В регионе есть все перспективы для развития туризма, так как много интересных мест, природных и культурных памятников, – напомнили авторы депзапроса.

Вместе с тем, считают они, необходимо отметить, что Аркалыкский регион входит в перечень депрессивных районов Казахстана с очень высоким уровнем безработицы. Решение проблем состояния автомобильной дороги повысит инвестиционную привлекательность региона для разработок месторождений, который соответственно повлияет на экономическое и социальное возрождение региона.

Автомобильная дорога "Кызылорда - Жезказган - Есиль - Петропавловск - граница Российской Федерации" связывает южные регионы Казахстана и Центрально-азиатские страны с северными регионами Казахстана и далее с Российской Федерацией. Реализация проекта повысит мультипликативный эффект от развития транспортной инфраструктуры на смежные отрасли и социальный сектор региона, а также, позволит обеспечить решение ключевой задачи по созданию опережающей инфраструктуры транспортной системы. Модернизация транзитных коридоров вместе с развитием Таможенного Союза создает огромные возможности для расширения и углубления межгосударственных и торговых отношений.

- Уважаемый Аскар Узакбаевич, учитывая высокую социально-экономическую значимость данного вопроса просим Вас изыскать возможность выделения необходимых средств для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда - Жезказган -Есиль - Петропавловск - граница Российской Федерации". В соответствии со ст. 27 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" просим о результатах рассмотрения депутатского запроса дать письменный ответ в установленный законом срок, – резюмировали авторы депзапроса.

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