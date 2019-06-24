Юлия Путинцева поднялась в мировом теннисном рейтинге

Теперь она занимает 39 место.

Женская теннисная ассоциация (WTA) подготовила обновленный рейтинг лучших в мире. Согласно ему, казахстанка Юлия Путинцева улучшила свои позиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Так, первая ракетка Казахстана поднялась на четыре позиции. Теперь она занимает 39 место. Зарина Дияс совершила скачок на 89 строчку. Первое место у австралийки Эшли Барти. Следом за ней расположилась Наоми Осака из Японии. Замыкает тройку лучших чешская теннисистка Каролина Плишкова.

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