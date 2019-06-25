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В Казахстане нашли "Волгу" без пробега в заводском целлофане

Автомобиль стоял в гараже двадцать лет.

Фото : Wroom.ru25 июня 2019, 07:40

Историю машины рассказал нынешний владелец "Волги" Алексей. В 1998 год его брат, лейтенант российской армии, погиб при исполнении воинских обязанностей на Курильских островах. В качестве компенсации семье военнослужащего предоставили автомобиль ГАЗ-3110, пишет Wroom.ru.

Необходимости в новой машине у семьи не было, и "Волгу" решили сохранить как память о погибшем родственнике. Двадцать один год автомобиль простоял в гараже - в заводском целлофане, на проставках и под чехлом. При этом ежегодно проводилась консервация машины. На одометре ГАЗа - всего три тысячи километров.

Седан ГАЗ-3110 "Волга" серийно выпускался в Нижнем Новгороде с 1997 до 2005 года. Автомобиль появился в результате глубокой модернизации модели ГАЗ-31029.


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