В Казахстане нашли "Волгу" без пробега в заводском целлофане

Автомобиль стоял в гараже двадцать лет.

Историю машины рассказал нынешний владелец "Волги" Алексей. В 1998 год его брат, лейтенант российской армии, погиб при исполнении воинских обязанностей на Курильских островах. В качестве компенсации семье военнослужащего предоставили автомобиль ГАЗ-3110, пишет Wroom.ru.

Необходимости в новой машине у семьи не было, и "Волгу" решили сохранить как память о погибшем родственнике. Двадцать один год автомобиль простоял в гараже - в заводском целлофане, на проставках и под чехлом. При этом ежегодно проводилась консервация машины. На одометре ГАЗа - всего три тысячи километров.

Седан ГАЗ-3110 "Волга" серийно выпускался в Нижнем Новгороде с 1997 до 2005 года. Автомобиль появился в результате глубокой модернизации модели ГАЗ-31029.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!