Космонавты "Союза МС-11" приземлятся близ Жезказгана

Посадка запланирована на 08.48 во вторник по времени Нур-Султана.

Вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26 российского Центрального военного округа вылетели к месту предполагаемой посадки капсулы корабля "Союз МС-11" в степи Казахстана, передает РИА Новости.

Посадка спускаемого аппарата "Союза МС-11" запланирована на 08.48 во вторник по времени Нур-Султана. На Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (НАСА) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).

- Два вертолета Ми-8 вылетели с аэродрома "Байконур", два - из Караганды и восемь - из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолета Ан-12 и один Ан-26. Вертолеты доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в зону предполагаемой посадки в 140 километрах юго-восточнее города Жезказган, - говорится в сообщении.

Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих округа, 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

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