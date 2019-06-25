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Артисты театра им Н.Сац окажут помощь пострадавшим в Арыси

Они перечислят в фонд помощи весь свой однодневный заработок.

Фото : Кадр видео25 июня 2019, 09:34

Артисты Театра для Детей и Юношества Казахстана им Н.Сац глубоко переживают о случившейся трагедии в городе Арысь, сообщает пресс-служба театра.

- Дорогие соотечественники, наши мысли и сердца рядом с каждым из вас, мы молимся о каждом из вас, соболезнуем семье погибшего жителя города, всем пострадавшим искренне желаем выздоровления и возвращения в родные Шаныраки. Коллектив театра разделяет с вами эту внезапную беду. Мы перечисляем в фонд помощи весь свой однодневный заработок, пусть этот скромный вклад укрепит вас, даст силы и надежды всем, кто сейчас помогает и борется с трагедией, - говорится в сообщении.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь.

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