Штрафы за фиктивные разводы: Сапарбаев рассказал о мерах борьбы с махинациями по АСП

На 7% увеличилось количество разводов в РК.

В кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев сообщил, что за махинации с адресной социальной помощью (АСП) будут штрафовать, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы сейчас совместно с органами юстиции, местными исполнительными органами проверяем, отмечаем. Обязательно будут наказания: штрафы, прекращение выплат АСП, - сказал глава ведомства.

По его словам, в этом году наблюдается рост количества разводов.

- Рост, к сожалению, по сравнению с прошлым годом примерно 7%, - пояснил он.

При этом Сапарбаев уточнил, что разводы происходят, чтобы занизить общий доход.

- Они разводятся, чтобы показать, что у них низкий доход. "Мужа нет, алименты не платит, я сама не работаю и вот, деп". Но мы же знаем, некоторые живут вместе. Своими глазами если вижу супруга, что он есть, говорят: "Вот анда-санда приходит". Ну, так ведь, если приходит, то должен давать ведь деньги? Уж своим-то детям должен давать деньги, - считает министр.

Как он отмечал ранее на своей отчетной встрече, ведомство ведет контроль над распределением АСП.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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