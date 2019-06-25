Результаты четырех школьников аннулированы за списывания на ЕНТ

Также у нескольких абитуриентов были изъяты запрещенные предметы.

Четырех абитуриентов, уличенных в списывании во время Единого национального тестирования, удалили из аудиторий и аннулировали их результаты, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на директора Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлета Тойбаева.

- Мы максимально пытаемся не удалять из аудиторий. За все время тестирования у нас было удалено только четыре человека за грубейшие нарушения, допущенные со стороны абитуриентов. У остальных были просто изъяты запрещенные предметы, - сообщил в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций Адлет Тойбаев

Вместе с тем, по словам Тойбаева, в ЕНТ принял участие 21 ребенок с особыми потребностями, для них были выделены индивидуальные аудитории, также с ними работали отдельные специалисты, которые помогали разобраться в специфике сдачи тестирования.

Наиболее популярными предметами, которые выбирали абитуриенты, стали физика, математика, химия, биология.

Согласно данным профильного ведомства, за весь период сдачи ЕНТ на Call-center поступило 546 звонков. Как правило, люди интересовались тестированием, которое будет проходить в августе, абитуриенты также спрашивали о правилах зачисления в вузы, присуждении грантов.

Результаты тестирования доступны на сайте edu.mail.kz и в Telegram-bot edu.gov.kz, на сайте Национального центра тестирования.

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