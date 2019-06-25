Мог ли Бари Алибасов инсценировать свое отравление

Накануне врач-гастроэнтеролог обратил внимание на несоответствия в истории с отравлением Алибасова.

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин ответил на обвинения в инсценировке отравления продюсера, сообщают РИА Новости.

Накануне Алибасова заподозрили в том, что он мог инсценировать свое отравление. Поводом стало высказывание врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук Виталия Румянцева, который обратил внимание на несоответствия в истории с отравлением Алибасова. По его словам, если диагноз верен, то продюсера не выписали бы из больницы так быстро.

Как отметил Вадим Горжанкин, врач только высказал мнение, но не привел никаких фактов, которые могли бы это подтвердить.

- Это только предположение, версия не доказана. Она была подхвачена и распространяется, — сказал он телеканалу РЕН ТВ, пообещав, что в ближайшее время близкие Алибасова предоставят документы, подтверждающие его госпитализацию.

Сам Алибасов, по словам Горожанкина, относится к подобным слухам "философски". Сейчас продюсер "бросил все силы" на восстановление здоровья, добавил он.

Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку. Семнадцатого июня его выписали.

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