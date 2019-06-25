Участники Транскаспийского маршрута подписали соглашения

Необходимо активизировать работу по наращиванию грузопотоков по нашему маршруту - Мынбаев.

В Нур-Султане состоялись очередные заседания рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и общего собрания Международной ассоциации "ТМТМ", по итогам которого подписаны два соглашения.

На заседании общего собрания рассмотрены вопросы повышения эффективности работы по привлечению грузов на ТМТМ, развитию контейнерных перевозок, создания благоприятных тарифных условий по маршруту.

Руководитель АО "НК "Қазақстан теміржолы", председатель Правления ОЮЛ "МА "ТМТМ" Сауат Мынбаев подчеркнул важность принятия действенных мер по использования потенциала Транскаспийского коридора.

- Необходимо активизировать работу по наращиванию грузопотоков по нашему маршруту. Принятые нами решения должны способствовать привлечению новых участников коридора,- сказал С.Мынбаев.

Отмечен рост заинтересованности крупных транспортно-логистических компаний к данному международному коридору. В частности, в Ассоциацию "ТМТМ" вступило АО "Астық-Транс", основным видом деятельности которого является оперирование специализированным подвижным составом, оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке зерна.

По итогам заседания подписан протокол общего собрания ОЮЛ "МА "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

В рамках мероприятия руководители – постоянные члены Ассоциации "ТМТМ" также подписали:

- Соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом железнодорожно-водном сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря (Актау, Баку (Алят);

- Соглашение о взаимодействии и мерах ответственности за несоблюдение сроков доставки при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ.

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