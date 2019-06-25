Люди должны различать фейковые новости - Абаев

Каждый человек должен понимать, что настоящее, что нет. Здравый смысл должен быть.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился мнением, как отличать фейковую новость от реальной, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Огромное количество фейковых роликов - каждый человек должен понимать, что настоящее, что нет. Здравый смысл должен быть. Эта работа у нас совершенствуется. Но совершенствуются и фейковые новости. Не отличишь, - сказал Даурен Абаев на пресс-конференции в СЦК.

Также министр высказал мнение о свободе слова в стране.

- Здесь два противоположных мнения. Кто-то говорит: полная свобода слова, кто-то, что нужны кодексы в том числе для журналистов. Нужно исходить из простого здравого смысла. Если есть ущемления, нужно обращаться в правоохранительные органы и всё решать в правовом поле. Это касается фейковых вещей и тд. То, что сейчас и идёт на людей, - отметил глава ведомства.

- Тут не только усилия одного МИОР. Усилия и родителей нужны, воспитание детей: что смотрит, где следит и чем занимается. Ни МОН, ни МИОР не уследит. Это должны делать родители. Это многослойный вопрос, связанный со свободой слова. Вы должны понимать, что обсуждение свободы слова - это один из показателей определённой свободы слова, - добавил министр, продолжая тему борьбы с фейковыми новостями.

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