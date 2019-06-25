Елбасы перечислил свой однодневный заработок пострадавшим в Арыси
И призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными.
Фото : Акорда25 июня 2019, 17:49
В эти дни абсолютно все казахстанцы сопереживают жителям города Арыс. Нурсултан Назарбаев обеспокоен судьбой людей, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, передает Zakon.kz.
С целью оказания помощи Елбасы и сотрудники Канцелярии Первого Президента перечислили свой однодневный заработок в соответствующий фонд. Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными к случившейся трагедии и беде наших граждан. #АрысБізБіргеміз— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 25 июня 2019 г.
- С целью оказания помощи Елбасы и сотрудники Канцелярии Первого Президента перечислили свой однодневный заработок в соответствующий фонд. Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными к случившейся трагедии и беде наших граждан, - говорится в сообщении пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
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