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Елбасы перечислил свой однодневный заработок пострадавшим в Арыси

И призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными.

Фото : Акорда25 июня 2019, 17:49

В эти дни абсолютно все казахстанцы сопереживают жителям города Арыс. Нурсултан Назарбаев обеспокоен судьбой людей, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, передает Zakon.kz.

- С целью оказания помощи Елбасы и сотрудники Канцелярии Первого Президента перечислили свой однодневный заработок в соответствующий фонд. Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев не оставаться равнодушными к случившейся трагедии и беде наших граждан, - говорится в сообщении пресс-секретаря Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.


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