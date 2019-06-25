Павлодарские госслужащие перечисляют однодневную зарплату в помощь жителям Арыси

Как сообщил руководитель пресс-службы аппарата акима области Азамат Байтенов, госслужащие региона уже начали перечислять свой заработок в помощь жителям Арыси.

Более пяти тысяч государственных служащих области направляют свой однодневный заработок пострадавшим от взрывов жителям Арыси Туркестанской области, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщил руководитель пресс-службы аппарата акима области Азамат Байтенов, госслужащие региона уже начали перечислять свой заработок в помощь жителям Арыси.

- Практически все госслужащие Павлодарской области перечисляют свой однодневный заработок жителям Арыси. Сотрудники госорганов области, все как один, направляют часть своей заработной платы в помощь нуждающимся семьям из Туркестанской области, - рассказал Азамат Байтенов.

Отметим, что в Павлодарской области работают свыше пяти тысяч госслужащих.

Напомним, Павлодарская область готова принять в летних оздоровительных лагерях 300 детей из Арыси. Об этом сегодня заявил аким области Булат Бакауов.

Также в Павлодаре открыт круглосуточный штаб для сбора материальной помощи. Он расположен по адресу: ул. Кривенко, 25 А. Кроме того, гуманитарную помощь пострадавшим можно передать в областной филиал АНК, расположенный в Доме дружбы.

Ранее сообщалось, что на складе воинской части в Туркестанской области прогремела серия взрывов, после чего из города Арысь эвакуировали около 45 тысяч человек.

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