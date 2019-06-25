Сотрудники НацБанка Казахстана перечислят однодневный заработок пострадавшим жителям Арыси

Коллектив Национального Банка выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления и возвращения домой всем пострадавшим жителям.

Фото : Национальный Банк Казахстана

Национальный Банк Казахстана и его подведомственные организации перечислят однодневный заработок в Фонд оказания помощи населению города Арыси, сообщает пресс-служба регулятора. "Коллектив Национального Банка Казахстана выражает искренние соболезнования семьям погибших в городе Арыси, а также желает скорейшего выздоровления и возвращения домой всем пострадавшим жителям", - говорится в сообщении.

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