Сотрудники НацБанка Казахстана перечислят однодневный заработок пострадавшим жителям Арыси
Коллектив Национального Банка выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления и возвращения домой всем пострадавшим жителям.
Фото : Национальный Банк Казахстана25 июня 2019, 19:14
Национальный Банк Казахстана и его подведомственные организации перечислят однодневный заработок в Фонд оказания помощи населению города Арыси, сообщает пресс-служба регулятора.
"Коллектив Национального Банка Казахстана выражает искренние соболезнования семьям погибших в городе Арыси, а также желает скорейшего выздоровления и возвращения домой всем пострадавшим жителям", - говорится в сообщении.
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