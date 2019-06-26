СКО направил более ста тонн продуктов пострадавшим жителям Арыси

Также будет организовано перечисление однодневного заработка пострадавшим.

В Петропавловске отправили первый караван фур гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве в городе Арысь Туркестанской области, передает пресс-служба акима области.

По поручению акима области в Петропавловске был создан оперативный штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве в городе Арысь. Как отметил руководитель каравана Алтынбек Абдуллаев, общий вес гуманитарной помощи составил порядка 110 тонн.

- На сегодняшний день выезжает караван из пяти грузовых фур. Загрузили продукты питания, в основном это мука, макаронные, кондитерские изделия, средства гигиены, постельные принадлежности, строительные материалы, - сообщил Алтынбек Абдуллаев.

По его словам, также будет организовано перечисление однодневного заработка пострадавшим.

- На сегодняшний день прогнозная цифра, которую мы ожидаем к поступлению на специальный счет составляет более 100 миллионов тенге от Северо-Казахстанской области, - проинформировал Алтынбек Тогайбекович.

Отметим, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться в течение этой и следующих недель.

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