СКО направил более ста тонн продуктов пострадавшим жителям Арыси
Также будет организовано перечисление однодневного заработка пострадавшим.
Фото : пресс-служба26 июня 2019, 09:14
В Петропавловске отправили первый караван фур гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве в городе Арысь Туркестанской области, передает пресс-служба акима области.
По поручению акима области в Петропавловске был создан оперативный штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве в городе Арысь. Как отметил руководитель каравана Алтынбек Абдуллаев, общий вес гуманитарной помощи составил порядка 110 тонн.
- На сегодняшний день выезжает караван из пяти грузовых фур. Загрузили продукты питания, в основном это мука, макаронные, кондитерские изделия, средства гигиены, постельные принадлежности, строительные материалы, - сообщил Алтынбек Абдуллаев.
По его словам, также будет организовано перечисление однодневного заработка пострадавшим.
- На сегодняшний день прогнозная цифра, которую мы ожидаем к поступлению на специальный счет составляет более 100 миллионов тенге от Северо-Казахстанской области, - проинформировал Алтынбек Тогайбекович.
Отметим, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться в течение этой и следующих недель.
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