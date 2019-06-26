Пени на сумму почти в 275 миллионов тенге списаны алматинским налогоплательщикам

Преимуществами проведения налоговой амнистии могут воспользоваться еще более 11 тысяч налогоплательщиков.

Треть субъектов малого и среднего бизнеса, подпадающих под налоговую амнистию, погасили недоимку по налогам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по городу Алматы.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 1 октября 2018 года всего по городу Алматы имели налоговую задолженность на лицевых счетах 16 692 налогоплательщика (НП). По состоянию на 20 июня 2019 года 5 105 НП (30,6% ) погасили недоимку на сумму 926,9 млн. тенге, по которым списаны пени на сумму 274,8 млн. тенге, а также списаны штрафы на общую сумму 7,7 млн. тенге. Тем самым, 11 587 НП имеют возможность воспользоваться преимуществами проведения налоговой амнистии.

- Для улучшения налогового администрирования с февраля 2019 года во всех районных управлениях созданы Комиссии по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки. Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки разработаны в соответствии со статьей 57-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", – отметили в ведомстве.

Согласно статье 57-1 Налогового кодекса установлено, что при условии уплаты налогоплательщиком в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года суммы недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению в бюджет, а также подлежит списанию в порядке, установленном уполномоченным органом:

1) сумма пени, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленная на сумму указанной недоимки за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты. При этом пеня списывается по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;

2) сумма штрафа, наложенная за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка.

- Списание пеней и штрафов, распространяется на случаи досрочного исполнения налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога или другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, – пояснили в ведомстве.

Данные нормы не распространяются на налогоплательщиков:

1) подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков;

2) осуществлявших по состоянию на 1 октября 2018 года один или несколько из следующих видов деятельности:

недропользование, за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей; производство подакцизной продукции;

3) физических лиц, за исключением налоговой задолженности, образовавшейся в связи осуществлением предпринимательской деятельности, деятельности частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.

- В связи с изложенным, ДГД по г.Алматы призывает субъектов малого и среднего бизнеса освободиться от накопленных долгов, тем самым сняв с себя ограничения. Напоминаем, что налоговая амнистия продлится до конца текущего года. По всем вопросам касательно проведения налоговой амнистии налогоплательщики могут обращаться в Управление по работе с задолженностью ДГД по г.Алматы по т.267-69-66, 272-0012, – дополнили в ведомстве.

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