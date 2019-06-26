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ТОО "КазМунайГаз – Аэро" поддержал пострадавших в Арыси

Пострадавшим был перечислен однодневный заработок.

Фото : Казмунайгаз26 июня 2019, 20:11

С целью оказания помощи сотрудники ТОО "КазМунайГаз – Аэро" перечислили однодневный заработок в Фонд оказания помощи населению города Арыс, сообщает Zakon.kz.

- Мы сопереживаем жителям Арыс и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим - отметил Генеральный директор ТОО "КазМунайГаз – Аэро" Нурланов Нуржан.


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