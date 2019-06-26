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Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева

Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию ЗКО.

Фото : Акорда26 июня 2019, 20:27

Глава государства был проинформирован о состоянии и перспективах социально-экономического развития региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по реализации его предвыборной Платформы, в частности, седьмого направления "Сильные регионы – сильный Казахстан".

Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Западно-Казахстанской области.


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