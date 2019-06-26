Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева

Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию ЗКО.

Глава государства был проинформирован о состоянии и перспективах социально-экономического развития региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по реализации его предвыборной Платформы, в частности, седьмого направления "Сильные регионы – сильный Казахстан".

Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Западно-Казахстанской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!