Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева
Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию ЗКО.
Фото : Акорда26 июня 2019, 20:27
Глава государства был проинформирован о состоянии и перспективах социально-экономического развития региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по реализации его предвыборной Платформы, в частности, седьмого направления "Сильные регионы – сильный Казахстан".
Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Западно-Казахстанской области.
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