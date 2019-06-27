Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (11.00 по времени Нур-Султана), передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора" с главой РФ на G20 в Осаке. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.

По данным пресс-службы, в субботу президент США встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Их встреча назначена на 11.30 по местному времени (8.30 по времени Нур-Султана).

Кроме того, в графике Белого дома указаны встречи с саудовским наследным принцем Муххамедом ибн Салманом Аль Судом, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, далее к ним присоединится премьер-министр Индии Нарендра Моди. Моди обсудит вопросы, интересующие двух лидеров, один на один с Трампом. После у Трампа должна состояться встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Затем он обсудит вопросы с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, позже - с бразильским президентом Жаиром Болсонару.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!