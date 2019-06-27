Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мамин с Медведевым обсудили использование комплекса "Байконур"

Также они обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Фото : ПМ27 июня 2019, 10:28

Премьер-министры Казахстана и России Аскар Мамин и Дмитрий Медведев провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

- В ходе разговора главы Правительств РК и РФ обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и расширения в рамках интеграционных объединений, в том числе Евразийского экономического союза, - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития и совместного использования комплекса «Байконур».


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты