Мамин с Медведевым обсудили использование комплекса "Байконур"
Также они обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.
Фото : ПМ27 июня 2019, 10:28
Премьер-министры Казахстана и России Аскар Мамин и Дмитрий Медведев провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
- В ходе разговора главы Правительств РК и РФ обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и расширения в рамках интеграционных объединений, в том числе Евразийского экономического союза, - говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития и совместного использования комплекса «Байконур».
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