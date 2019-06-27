Мамин с Медведевым обсудили использование комплекса "Байконур"

Также они обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Премьер-министры Казахстана и России Аскар Мамин и Дмитрий Медведев провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

- В ходе разговора главы Правительств РК и РФ обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и расширения в рамках интеграционных объединений, в том числе Евразийского экономического союза, - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития и совместного использования комплекса «Байконур».

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