Блогер-рецидивист задержан в Петропавловске

Среди петропавловцев популярность в социальных сетях искал блогер, посвятивший свою страницу борьбе за порядок на автобусных маршрутах.

По подозрению в вымогательстве задержан 38-летний ранее судимый петропавловец, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В Департамент полиции СКО обратился предприниматель, заявивший о факте вымогательства со стороны 38-летнего горожанина.

Среди петропавловцев популярность в социальных сетях искал блогер, посвятивший свою страницу борьбе за порядок на автобусных маршрутах. Грязь в салоне, курящий водитель – любой недостаток служил поводом для очередного размещения в интернете. Видеозаписями осмотра автобусов пестрили аккаунты местных соцсетей. Однако вскоре борьба за права пассажиров сменилась вымогательством. По заявлению потерпевшего, "блогер" прямо сообщил владельцам "облюбованных" им маршрутов, что за определенное вознаграждение готов отказаться от своей разоблачительной деятельности. Ставка была 200 тенге с каждого автобуса. Один из предпринимателей перевел денежные средства на счет предприимчивого горожанина. При передаче 286 тыс. тенге от другого предпринимателя подозреваемый был задержан…

- Подозреваемым оказался житель г. Петропавловска 1981 г.р., ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против личности, - поясняет начальник Следственного управления ДП СКО полковник полиции Кайрат Касымбеков. - Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса РК "Вымогательство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Круг потерпевших и сумма причиненного ущерба уточняются.

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