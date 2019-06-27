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Из Грузии экстрадировали казахстанца, создавшего финансовую пирамиду

Он водворен в следственный изолятор Нур-Султана.

Фото : Bukh Law27 июня 2019, 12:01

27 июня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности из Грузии экстрадирован Бакыт Жумабаев, разыскивавшийся следственным департаментом МВД по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По версии следствия, Жумабаев, будучи менеджером компании "UNNNITY corporation", в 2016-2017 годах в группе с другими лицами организовал на территории ряда областей Казахстана преступную деятельность для получения незаконного дохода путем привлечения в упомянутую компанию денег граждан и их последующего перераспределения в целях обогащения одних участников за счет взносов других. Общий ущерб от преступной деятельности превысил 160 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый от органа уголовного преследования скрылся, в связи с чем, был объявлен в международный розыск и в последующем задержан в Грузии.

В настоящее время Жумабаев водворен в следственный изолятор Нур-Султана.


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