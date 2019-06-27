Абдыкаликова о погашении кредитов: Среди них нет людей с "айфонами" и супертелевизорами

Вице-премьер рассказала, что в последние два-три месяца проводились встречи с населением и проводилось изучение категорий граждан.

Среди граждан, кому будут погашены беззалоговые потребительские кредиты, нет людей, кто покупал себе "айфоны" или супердорогие телевизоры, заявила на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Казахстана Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Последние 2-3 месяца мы активно встречались с населением в областях и столице. Когда мы вопросы изучали, то видели, что как раз эти категории не приобретают дорогие вещи, как "айфоны" или супердорогие телевизоры. В основном, у них не хватает на питание, лекарства, на лечение и самое необходимое для жизни, - объяснила Абдыкаликова.

По ее словам, в категорию таких граждан, кому будет оказана помощь, входят многодетные семьи, семьи, получающие выплаты, по потере кормильца, семьи с детьми инвалидами, получатели государственной адресной соцпомощи, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

26 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы.

В целом, кредитная амнистия затронет около 500 тысяч казахстанцев. Для 250 тысяч граждан Казахстана, имеющих потребительские кредиты, долг будет списан полностью.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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