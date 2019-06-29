Ученые собираются восстановить популяцию белых носорогов, у которых вымерли самцы

В марте 2018 года умер последний самец белого носорога, сейчас из этого вида остались лишь две самки.

Ученые начали работы по спасению практически исчезнувшего северного белого носорога. В рамках этого проекта в конце мая они подсадили самке южного подвида полученный in vitro химерный эмбрион, несущий генетический материал северного и южного носорогов, сообщает Life.ru.

Ученые смогли в конце мая этого года пересадить самке южного белого носорога выращенный в "пробирке" эмбрион, который смогли получить из ДНК северного и южного белых носорогов, говорится в материале "Planet Today".

Пока они не могут сказать, прижился ли эмбрион в организме суррогатной матери.

После отработки этой технологии ученые намереваются создать еще один зародыш белого носорога, который будет основываться на яйцеклетках двух оставшихся самок.

- Если опыты с химерными эмбрионами будут проведены успешно, то мы приступим ко второй фазе проекта, в рамках которой получим зародыши практически вымершего вида, - сообщили авторы проекта.

В марте 2018 года умер последний самец белого носорога, сейчас из этого вида остались лишь две самки. Однако они уже слишком стары для вынашивания потомства.

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