Ногаев встретился с послами Иордании, Палестины и Ливана

Стороны обсудили инцидент в Тенгизе.

Сегодня, 1 июля, аким Атырауской области встретился с послами Иордании Юсуфом Абдулгани, Ливана Жискаром Аль-Хури и Палестины Монтасером Абу Зейд. Стороны обсудили инцидент произошедший в рабочем поселке Тенгиз, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Как рассказал аким Атырауской области в данный момент ситуация в рабочем поселке Тенгиз стабильна, более 30 человек получили легкие травмы, сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Нами была создана межведомственная комиссия во главе с первым заместителем акима Атырауской области, которая будет заниматься проработкой вопросов возникших в ходе инцидента. С нашей стороны прилагается максимум усилий для того чтобы это не повторилось в будущем. Жизни и здоровью всех работников задействованных на Тенгизском проекте ничего не угрожает, мы держим этот вопрос на контроле, - сказал Нурлан Ногаев.

В свою очередь послы отметили, что данный инцидент носит бытовой характер и выразили готовность со своей стороны оказывать всевозможное содействие для неповторения подобных инцидентов в будущем.

- То что произошло это очень неприятно и для вас, и для нас. Мы бы не хотели, чтобы эта проблема испортила исторические отношения между Палестиной и Казахстаном. Наше руководство и Палестинский народ высоко ценит принципиальные позиции Казахстана во главе с Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, по поддержке всех резолюций совета безопасности, генеральной ассамблеии, ООН, касающиеся арабо-израильского конфликта. То что было не сможет испортить наши отношения. Мы нашли общий язык, скоро приезжает хозяин компании ССС на встречу с акимом области, для того чтобы продолжать сотрудничество и работу в Казахстане, - сказал посол государства Палестина в РК, доктор Монтасер Абу Зейд.

- Мы знаем, что инцидент произошедший на месторождении Тенгиз уже исчерпан, данное происшествие ни в коем случае не наносит тень на доброжелательный и гостеприимный казахский народ. Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном находятся на прочном и высоком уровне. Мы надеемся, что наши работники вернутся на свои рабочие места как можно скорее. Правительство Казахстана сотрудничает с нами в этом вопросе и оказывает нам всю необходимую поддержку с самого начала, - сказал посол Иордании в РК Юсуф Абдулгани.

- Мы здесь ни для того, чтобы просить наших граждан покинуть Казахстан, как к примеру, некоторые пишут в социальных сетях. Ливан и Казахстан являются дружественными странами и любые вопросы между нашими странами могут быть обсуждены и решены открыто, в дружественной обстановке. Примером этому является наша встреча с Акимом. Мы весьма признательны ему за возможность обсуждения данной темы с ним, и другими официальными представителями акимата, - сказал посол Ливана в РК Жискар Аль-Хури.

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