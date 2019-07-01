157 домов в Арыси будут восстановлены жетысусцами

Для Алматинской области определен 15 участок, включающий 29 улиц, где расположено 9 социальных, 14 коммерческих объектов и 854 частных жилых дома.

1 июля аким Алматинской области Амандык Баталов на площадке региональной службы сообщил о том, как жетысусцы помогают пострадавшим в чрезвычайном происшествии Арысь, передает Zakon.kz.

Одним из приоритетных поручений, данных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в ходе визита в Арысь, является восстановление в первоочередном порядке жилого фонда и социальных объектов.

В связи с этим на прошлой неделе в Арысь выехала областная рабочая группа во главе с первым заместителем акима области. В состав рабочей группы вошли руководители управлений архитектуры и градостроительства, государственного архитектурно-строительного контроля и представители строительных компаний (ТОО "УКС", "Градцентр", "Жондеу-Курылыс", "Нур-Шапагат-Курылыс", "Техно Снаб 2002").

Для Алматинской области определен 15 участок, включающий 29 улиц, где расположено 9 социальных, 14 коммерческих объектов и 854 частных жилых дома. Из них 157 домов будут восстановлены силами нашей области. На данном этапе ведется визуальное обследование, уточняется объем работ и затрат (денежные средства, строительные материалы, рабочая сила и т.д.).

Необходимые средства будут выделены из местного бюджета, проинформировал Амандык Баталов.

- Единый народ Казахстана сплотился для оказания помощи жителям города Арысь. В стороне не остались и жители Алматинской области. Мы не должны бросать друг друга в беде, поэтому мы помогаем всем тем, что в наших руках. Например, госслужащие региона перечислили пострадавшим однодневную заработную плату. Средства направлены в социальный фонд "Түркістан". Также помогают все неравнодушные, - подчеркнул он.

Отметим, более 50 млн тенге перевели предприниматели, аграрии и общественные объединения Алматинской области. Активную позицию заняла и молодежь региона, развернув широкое волонтерское движение. Также сотрудники молодежных ресурсных центров ведут работу гуманитарных пунктов, осуществляют учет поступившей помощи.

- Особое внимание мы уделили вопросу организации оздоровительного отдыха для детей из города Арысь.150из них мы встретим 10 июля в Алматы. Дети будут сопровождены на отдых в лагери "Тау Жанашар" и "Күншуақ", расположенные в живописном уголке Енбекшиказахского района и в городе Капшагай. Думаю, они смогут забыть этот "страшный" день, для этого разработана специальная программа для восстановления физического и психологического здоровья, включающая правильное питание, организацию полезного досуга и развития. Объединив усилия, мы принимаем все необходимые меры для качественного исполнения поручений Главы государства по восстановлению Арыси и всесторонней поддержки его жителей, - сказал Амандык Баталов.

На сегодняшний день благотворительный сбор продолжается в интернет-пространстве. Во всех СМИ опубликовано более 150 материалов и 300 постов. Порядка 45 материалов с данными о местах сбора гуманитарной помощи транслировались на республиканских и областных каналах.

Напомним, ранее 10 грузовых машин с необходимыми вещами в Арысь отправили жетысусцы.

Жители Алматинской области под эгидой "Жетісу Арыспен бірге" отправили караван с продуктами питания и предметами первой необходимости пострадавшим от взрыва боеприпасов в местной военной части.

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