Более миллиарда тенге поступило на счет пострадавшим арысцам

Кроме того, казахстанцы прислали 510 тонн гуманитарной помощи.

Со всего Казахстана поступает гуманитарная помощь в город Арысь, пострадавший от взрывов воинской части. На сегодняшний день на склады поступило 510 тонн гуманитарной помощи, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Работники Штаба распределили среди жителей города более 400 тонн продовольствия, бытовых предметов, средств личной гигиены, одежды, химии, и прочего.

Наряду с этим, на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в городе Арыси от неравнодушных казахстанцев поступило более 1 млрд 200 млн тенге.

Кроме того, стоит отметить, установлены онлайн веб-камеры на складах гуманитарной помощи города Арыси. Прямая трансляция осуществляется на сайте.

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