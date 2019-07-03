Промоутер "Канело" сделал заявление о травме и бое в сентябре

Мексиканец появился на публике на костылях.

Чемпион мира в двух весовых категориях Сауль "Канело" Альварес (52-1-2, 35 КО), несмотря на травму, планирует провести свой следующий бой 14 сентября. Об этом журналисту Майку Коппинджеру сообщил промоутер мексиканца Эрик Гомес из Golden Boy Promotions, передает Vesti.kz.

Ранее о проблемах Альвареса со старой травмой сообщил известный промоутер Боб Арум. Отмечалось, что в этой связи возвращений мексиканца может быть перенесено с сентября на декабрь. В сети даже появились фотографии, где он запечатлен на костылях.

Однако Гомес заверил, что "Канело" выступит 14 сентября, как и планировалось ранее. По его словам, мексиканец испытывает дискомфорт с левым коленом, но операция не потребуется. Скорее всего, бой состоится в Лас-Вегасе, также не исключен и вариант с Техасом.

Правда, Альваресу еще нужно найти соперника на сентябрь. Вариант с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (33-3-1, 28 КО), к которому склонялся мексиканец, может оказаться несостоятельным - россиянин отклонил предложение GBP из-за низкого гонорара.

В то же время вызов "Канело" бросил его главный антагонист казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО). Однако сам мексиканец не хочет в третий раз драться с GGG. По слухам, дело в личной неприязни - Альварес не хочет давать Головкину возможность снова заработать на нем.

Ранее стало известно, что переговоры Головкина и "Канело" о трилогии зашли в тупик. Причина разногласий в том, что казахстанец отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где мексиканец выиграл матч-реванш и где их первый бой завершился спорной ничьей.

Однако Головкин не сидит сложа руки. Сообщалось, что казахстанец нашел замену "Канело" на сентябрь в лице другого боксера из Мексики - чемпиона WBO в первом среднем весе Хайме Мунгии (33-0, 26 КО). В команде последнего уже заявили о готовности встретиться с казахстанцем этой осенью и даже предложили GGG выбрать место проведения поединка.

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