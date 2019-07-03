Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Илья Ильин выступит на тестовом предолимпийском турнире в Токио

Известный штангист перед отлетом в Токио прокомментировал готовность к старту в своем Instagram.

Фото : Instagram3 июля 2019, 10:32

Казахстанская команда отправилась в Токио, где пройдет тестовый турнир по тяжелой атлетике в преддверии Олимпиады-2020, передает Zakon.kz.

В составе нашей команды 4 штангиста - одна девушка и трое мужчин. В весовой категории до 87 кг среди женщин на помост в Токио выйдет Лариса Кобелева 1995 года рождения. В весе до 109 кг заявлены сразу двое казахстанцев - Ибрагим Берсанов (1992 года рождения) и Илья Ильин (1988 года рождения), а в самом тяжелом весе +109 кг выступит Зелимхан Абубакиров (1997 года рождения).

Известный штангист Илья Ильин перед отлетом в Токио прокомментировал готовность к старту в своем Instagram.

- Подготовка прошла хорошо и я готов на результат 170 в рывке и 200 в толчке. Посмотрим как будет! Выступаю не в своей категории, так как моей категории просто не заявлено на турнире. Такая вот специфика этого турнира. В общем, пожелайте мне удачи и все 6 подходов! Место, к сожалению, сейчас не важно - важен результат, - написал Ильин.

Согласно календарю соревнования все казахстанские штангисты выйдут на помост в один день - 7 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем привет! Вот и настало время вылетать на следующий старт, который будет проходить в Токио! Подготовка прошла хорошо и я готов на результат 170 в рывке и 200 в толчке. Посмотрим как будет! Выступаю не в своей категории, так как моей категории просто не заявлено на турнире. Такая вот специфика этого турнира. В общем, пожелайте мне удачи и все 6 подходов! Место, к сожалению, сейчас не важно - важен результат! #Tokyo #Cup #weightlifting

Публикация от ILYA ILYIN (@ilyailyinforever) 2 Июл 2019 в 9:32 PDT

Турнир по тяжелой атлетике в Токио проходит с 3 по 7 июля и является тестовым в преддверии летних Олимпийских игр, которые пройдут на этом же объекте через год.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты