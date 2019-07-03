Илья Ильин выступит на тестовом предолимпийском турнире в Токио

Известный штангист перед отлетом в Токио прокомментировал готовность к старту в своем Instagram.

Казахстанская команда отправилась в Токио, где пройдет тестовый турнир по тяжелой атлетике в преддверии Олимпиады-2020, передает Zakon.kz.

В составе нашей команды 4 штангиста - одна девушка и трое мужчин. В весовой категории до 87 кг среди женщин на помост в Токио выйдет Лариса Кобелева 1995 года рождения. В весе до 109 кг заявлены сразу двое казахстанцев - Ибрагим Берсанов (1992 года рождения) и Илья Ильин (1988 года рождения), а в самом тяжелом весе +109 кг выступит Зелимхан Абубакиров (1997 года рождения).

Известный штангист Илья Ильин перед отлетом в Токио прокомментировал готовность к старту в своем Instagram.

- Подготовка прошла хорошо и я готов на результат 170 в рывке и 200 в толчке. Посмотрим как будет! Выступаю не в своей категории, так как моей категории просто не заявлено на турнире. Такая вот специфика этого турнира. В общем, пожелайте мне удачи и все 6 подходов! Место, к сожалению, сейчас не важно - важен результат, - написал Ильин.

Согласно календарю соревнования все казахстанские штангисты выйдут на помост в один день - 7 июля.

Турнир по тяжелой атлетике в Токио проходит с 3 по 7 июля и является тестовым в преддверии летних Олимпийских игр, которые пройдут на этом же объекте через год.

Альберт Ахметов

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