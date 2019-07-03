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Назначен вице-министр энергетики РК

Им стал Мурат Журебеков.

Фото : ПМ3 июля 2019, 11:26

Постановлением Правительства РК Журебеков Мурат Утемисович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в г. Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (магистр делового администрирования (МВА), университет "Strathclyde" (магистр экономики и управления), Гарвардскую школу бизнеса по специальности "Программа для руководящих работников".

В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в г. Лондон, АО НК "КазМунайГаз", ТОО "PSA".

В 2017-2019 гг. — генеральный директор ТОО "PSA" (Полномочный орган Правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП).


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