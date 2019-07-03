#bottlecapchallenge: самые смешные и красивые попытки открыть бутылку
Сейчас под хэштегом #bottlecapchallenge в Instagram более 22 тыс. публикаций.
Новый челлендж набирает популярность в интернете. Теперь желающим поучаствовать в нем должны показать свою физическую и боевую подготовку, передает Zakon.kz.
Суть челленджа #bottlecapchallenge в том, чтобы ногой сорвать крышку с бутылки с водой. При этом участникам челленджа приходится совершать движения, похожие на те, что делают таеквондисты, каратисты, бойцы смешанных единоборств. Сейчас под хэштегом #bottlecapchallenge в Instagram более 22 тыс. публикаций.
Первоначально челлендж был инициирован дизайнером Эрролсон Хью.
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OOOOOOH! (Sound on for @inwng and @murderedoutx) ???? Ok not at fashion week anymore. Challenge from @farakicks ! #challengeaccepted #bottlecapchallenge #levitate #threeguysonecap #notbadforafashiondesignerlol Passing this on to my guy @blessedmma ???? ????⚡️????????
Эстафету подхватил профессионал по таким ударам - чемпион ММА в полулегком весе (до 65,8 кг) Макс Холлоуэй. Несколько дней назад он выложил в Instagram видео, как он ударом ноги с разворота открывает бутылку. Получилось красиво: замедленная съемка, плавный удар, крутящаяся крышка. Сложно поверить, что это вообще по-настоящему. Но это не фейк. В аккаунте Макса видео собрало 1,7 миллиона просмотров, в аккаунте UFC – 4,8 миллиона.
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Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @johnmayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn.acr and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! ???????????? ????⚡???? ????
Практически идеальное выполнение данного трюка продемонстрировали американский автор-песенник и исполнитель, гитарист и клавишник, музыкальный продюсер, записал три мультиплатиновых альбома Room for Squares, Heavier Things и Continuum, обладатель семи премий "Грэмми" Джон Мэйер.
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First @erlsn.acr did it. Then @blessedmma followed, and challenged me. I now challenge @jasonstatham. #bottlecapchallenge
Английский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер", а также дилогии "Адреналин" и сериям фильмов "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж" Джейсон Стейтем.
Не говоря уже о бойце ММА Коноре МакГрегоре.
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Excellent job @jasonstatham, I tip my cap to you. I’ll take it from here. I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey
Впрочем, любой челлендж – это еще и способ от души посмеяться.
Американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Известен по фильмам "Реквием по мечте", "Очень страшное кино", "Без чувств", "Очень страшное кино 2", "Белые цыпочки", "Бросок кобры", "Шалун", "Дом с паранормальными явлениями" и "Дом с паранормальными явлениями 2" Марлон Уэйанс попытался открыть массивную бутылку таким способом, каким предлагается в челлендже, но не рассчитал силу замаха ноги и разнес ее в пух и прах.
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I’m not sure i did this right... #bottlecapchallenge fuck you for challenging me @beaucaspersmart i challenge @diddy @princejdc @kevinhart4real @michaelblackson @treysongz @iamterrencej @michaelbjordan @iamjamiefoxx @tyrese @eppsie @craigwayans @cwayans @mrdamon2 @damiendw and every other goddamn wayans Damn i just killed a perfectly good bottle of @ciroc
Австралийский комедийный дуэт Marty and Michael исполнили трюк вдвоем.
Комик из Турции Эмра Шахан устроил благодаря челленджу душ из апельсинового сока своей супруге.
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Yaa başımıza açtığın işlere bak Allahımın keli yaa ???? @jasonstatham #bottlecapchallenge
Один полный россиянин решил не заморачиваться.
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Принял эстафету у @anatoliiganiushk С вертушки это не для меня а вот пощёчину запросто! Кто на что гараст! #bottlecapchallenge передаю эстафету: @sarychevkirill @denis.vildanov @alexa_popovich1985 #сибирь #деревня #спасибо #каменныелица #битвазахайп #ростсельмаш #комбайн #vektor410 #пауэрлифтинг #пощечина
Участница проекта "Песни на ТНТ" российская певица Регина, сама того не желая, сняла ролик из серии "и смех, и грех".
Подключились к челленджу и казахстанцы. Вайнеры Jokeasses по очереди выполнили свои попытки, но в итоге что-то пошло не так.
Они передали эстафету Жене, Нагимуше и Ратбеку, но те пока не выполнили этот опасный трюк.
Зато не побоялась казахстанская певица лейбла BlachStar Наzима. Она решила не шутить, и выполнила трюк чисто и сексуально.
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Четко выполнил трюк певец Ернар Айдар.
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Елден бізде қалыспадық???????? #bottlecapchallenge #ЕА #ЕРНАРАЙДАР #ERNAR_AIDAR #EA7 #EA1 #EREKE #ER_ERNAR_AIDAR #KAZAHSTAN_ERNAR
А вот Диаз Абдулов пошутил на тему выполнения трюка.
Еще одну шутку исполнил другой казахстанец.
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Мы с нетерпением ждем новых удачных и веселых попыток.
Альберт Ахметов
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