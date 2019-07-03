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#bottlecapchallenge: самые смешные и красивые попытки открыть бутылку

Сейчас под хэштегом #bottlecapchallenge в Instagram более 22 тыс. публикаций.

Фото : Instagram3 июля 2019, 17:04

Новый челлендж набирает популярность в интернете. Теперь желающим поучаствовать в нем должны показать свою физическую и боевую подготовку, передает Zakon.kz.

Суть челленджа #bottlecapchallenge в том, чтобы ногой сорвать крышку с бутылки с водой. При этом участникам челленджа приходится совершать движения, похожие на те, что делают таеквондисты, каратисты, бойцы смешанных единоборств. Сейчас под хэштегом #bottlecapchallenge в Instagram более 22 тыс. публикаций.

Первоначально челлендж был инициирован дизайнером Эрролсон Хью.

Эстафету подхватил профессионал по таким ударам - чемпион ММА в полулегком весе (до 65,8 кг) Макс Холлоуэй. Несколько дней назад он выложил в Instagram видео, как он ударом ноги с разворота открывает бутылку. Получилось красиво: замедленная съемка, плавный удар, крутящаяся крышка. Сложно поверить, что это вообще по-настоящему. Но это не фейк. В аккаунте Макса видео собрало 1,7 миллиона просмотров, в аккаунте UFC – 4,8 миллиона.

Практически идеальное выполнение данного трюка продемонстрировали американский автор-песенник и исполнитель, гитарист и клавишник, музыкальный продюсер, записал три мультиплатиновых альбома Room for Squares, Heavier Things и Continuum, обладатель семи премий "Грэмми" Джон Мэйер.

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First @erlsn.acr did it. Then @blessedmma followed, and challenged me. I now challenge @jasonstatham. #bottlecapchallenge

Публикация от John Mayer ???? (@johnmayer) 29 Июн 2019 в 2:57 PDT

Английский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер", а также дилогии "Адреналин" и сериям фильмов "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж" Джейсон Стейтем.

Не говоря уже о бойце ММА Коноре МакГрегоре.

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Excellent job @jasonstatham, I tip my cap to you. I’ll take it from here. I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 1 Июл 2019 в 2:40 PDT

Впрочем, любой челлендж – это еще и способ от души посмеяться.

Американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Известен по фильмам "Реквием по мечте", "Очень страшное кино", "Без чувств", "Очень страшное кино 2", "Белые цыпочки", "Бросок кобры", "Шалун", "Дом с паранормальными явлениями" и "Дом с паранормальными явлениями 2" Марлон Уэйанс попытался открыть массивную бутылку таким способом, каким предлагается в челлендже, но не рассчитал силу замаха ноги и разнес ее в пух и прах.

Австралийский комедийный дуэт Marty and Michael исполнили трюк вдвоем.

Комик из Турции Эмра Шахан устроил благодаря челленджу душ из апельсинового сока своей супруге.

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Yaa başımıza açtığın işlere bak Allahımın keli yaa ???? @jasonstatham #bottlecapchallenge

Публикация от Emrah ŞAHAN (@sahangiller) 3 Июл 2019 в 3:13 PDT

Один полный россиянин решил не заморачиваться.

Участница проекта "Песни на ТНТ" российская певица Регина, сама того не желая, сняла ролик из серии "и смех, и грех".

Подключились к челленджу и казахстанцы. Вайнеры Jokeasses по очереди выполнили свои попытки, но в итоге что-то пошло не так.

Они передали эстафету Жене, Нагимуше и Ратбеку, но те пока не выполнили этот опасный трюк.

Зато не побоялась казахстанская певица лейбла BlachStar Наzима. Она решила не шутить, и выполнила трюк чисто и сексуально.

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Вызов принят ???? @jasonstatham #bottlecapchallenge

Публикация от НАZИМА | BLACK STAR (@13nazima) 3 Июл 2019 в 2:28 PDT

Четко выполнил трюк певец Ернар Айдар.

А вот Диаз Абдулов пошутил на тему выполнения трюка.

Еще одну шутку исполнил другой казахстанец.

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Все тем кто держал ???????????????? #bottlecapchallenge

Публикация от Хорошая жизнь (@aba.life) 3 Июл 2019 в 3:13 PDT

Мы с нетерпением ждем новых удачных и веселых попыток.

Альберт Ахметов


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