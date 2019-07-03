bottlecapchallenge: самые смешные и красивые попытки открыть бутылку

Сейчас под хэштегом #bottlecapchallenge в Instagram более 22 тыс. публикаций.

Новый челлендж набирает популярность в интернете. Теперь желающим поучаствовать в нем должны показать свою физическую и боевую подготовку, передает Zakon.kz.

Суть челленджа #bottlecapchallenge в том, чтобы ногой сорвать крышку с бутылки с водой. При этом участникам челленджа приходится совершать движения, похожие на те, что делают таеквондисты, каратисты, бойцы смешанных единоборств. Сейчас под хэштегом #bottlecapchallenge в Instagram более 22 тыс. публикаций.

Первоначально челлендж был инициирован дизайнером Эрролсон Хью.

Эстафету подхватил профессионал по таким ударам - чемпион ММА в полулегком весе (до 65,8 кг) Макс Холлоуэй. Несколько дней назад он выложил в Instagram видео, как он ударом ноги с разворота открывает бутылку. Получилось красиво: замедленная съемка, плавный удар, крутящаяся крышка. Сложно поверить, что это вообще по-настоящему. Но это не фейк. В аккаунте Макса видео собрало 1,7 миллиона просмотров, в аккаунте UFC – 4,8 миллиона.

Практически идеальное выполнение данного трюка продемонстрировали американский автор-песенник и исполнитель, гитарист и клавишник, музыкальный продюсер, записал три мультиплатиновых альбома Room for Squares, Heavier Things и Continuum, обладатель семи премий "Грэмми" Джон Мэйер.

Английский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер", а также дилогии "Адреналин" и сериям фильмов "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж" Джейсон Стейтем.

Не говоря уже о бойце ММА Коноре МакГрегоре.

Впрочем, любой челлендж – это еще и способ от души посмеяться.

Американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Известен по фильмам "Реквием по мечте", "Очень страшное кино", "Без чувств", "Очень страшное кино 2", "Белые цыпочки", "Бросок кобры", "Шалун", "Дом с паранормальными явлениями" и "Дом с паранормальными явлениями 2" Марлон Уэйанс попытался открыть массивную бутылку таким способом, каким предлагается в челлендже, но не рассчитал силу замаха ноги и разнес ее в пух и прах.

Австралийский комедийный дуэт Marty and Michael исполнили трюк вдвоем.

Комик из Турции Эмра Шахан устроил благодаря челленджу душ из апельсинового сока своей супруге.

Один полный россиянин решил не заморачиваться.

Участница проекта "Песни на ТНТ" российская певица Регина, сама того не желая, сняла ролик из серии "и смех, и грех".

Подключились к челленджу и казахстанцы. Вайнеры Jokeasses по очереди выполнили свои попытки, но в итоге что-то пошло не так.

Они передали эстафету Жене, Нагимуше и Ратбеку, но те пока не выполнили этот опасный трюк.

Зато не побоялась казахстанская певица лейбла BlachStar Наzима. Она решила не шутить, и выполнила трюк чисто и сексуально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вызов принят ???? @jasonstatham #bottlecapchallenge Публикация от НАZИМА | BLACK STAR (@13nazima) 3 Июл 2019 в 2:28 PDT

Четко выполнил трюк певец Ернар Айдар.

А вот Диаз Абдулов пошутил на тему выполнения трюка.

Еще одну шутку исполнил другой казахстанец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Все тем кто держал ???????????????? #bottlecapchallenge Публикация от Хорошая жизнь (@aba.life) 3 Июл 2019 в 3:13 PDT

Мы с нетерпением ждем новых удачных и веселых попыток.

Альберт Ахметов

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