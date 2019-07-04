Кто в РК сможет работать по патенту с 2020 года

В случае непредставления уведомления о применяемом режиме налогообложения в срок до 1 января 2020 года индивидуальный предприниматель подлежит переводу на общеустановленный порядок налогообложения.

С 2020 года специальный налоговый режим на основе патента смогут применять индивидуальные предприниматели, осуществляющие определенные виды деятельности. Об этом сообщили в Управлении государственных доходов по Алатаускому району Алматы, передает Zakon.kz.

К таким видам деятельности относятся:

штукатурные работы;

столярные и плотницкие работы;

работы по покрытию полов и облицовке стен;

малярные и стекольные работы;

деятельность такси;

грузовые перевозки автомобильным транспортом;

управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;

деятельность в области фотографии;

переводческое (устное и письменное) дело;

сдача в имущественный наем (аренду);

сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств;

прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря;

прокат видеозаписей и дисков;

прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;

сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования;

сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;

услуги образования в сфере культуры;

услуги в области прочего образования;

вспомогательные образовательные услуги;

деятельность в области искусства;

ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

ремонт коммуникационного оборудования;

ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;

парикмахерские услуги;

маникюр и педикюр;

ветеринарные услуги;

услуги по обработке земельных участков;

услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;

услуги носильщиков на рынках, вокзалах;

изготовление и ремонт музыкальных инструментов;

выпас домашних животных.

При этом индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых не включен в вышеуказанный Перечень, должны перейти на один из следующих режимов налогообложения:

- специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;

- специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета;

- общеустановленный порядок налогообложения.

- Для перехода на специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета необходимо до 1 января 2020 года представить уведомление о применяемом режиме налогообложения, - сообщили в УГД.

В случае непредставления уведомления о применяемом режиме налогообложения в срок до 1 января 2020 года индивидуальный предприниматель подлежит переводу на общеустановленный порядок налогообложения.

Кроме того, необходимо учесть, что для предпринимателей, осуществляющих расчеты с бюджетом по патенту, с 1 января 2020 года отменяется освобождение от применения контрольно-кассовых машин.

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