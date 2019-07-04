Кто в РК сможет работать по патенту с 2020 года
В случае непредставления уведомления о применяемом режиме налогообложения в срок до 1 января 2020 года индивидуальный предприниматель подлежит переводу на общеустановленный порядок налогообложения.
С 2020 года специальный налоговый режим на основе патента смогут применять индивидуальные предприниматели, осуществляющие определенные виды деятельности. Об этом сообщили в Управлении государственных доходов по Алатаускому району Алматы, передает Zakon.kz.
К таким видам деятельности относятся:
штукатурные работы;
столярные и плотницкие работы;
работы по покрытию полов и облицовке стен;
малярные и стекольные работы;
деятельность такси;
грузовые перевозки автомобильным транспортом;
управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;
деятельность в области фотографии;
переводческое (устное и письменное) дело;
сдача в имущественный наем (аренду);
сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств;
прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря;
прокат видеозаписей и дисков;
прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования;
сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;
услуги образования в сфере культуры;
услуги в области прочего образования;
вспомогательные образовательные услуги;
деятельность в области искусства;
ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
ремонт коммуникационного оборудования;
ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;
парикмахерские услуги;
маникюр и педикюр;
ветеринарные услуги;
услуги по обработке земельных участков;
услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
услуги носильщиков на рынках, вокзалах;
изготовление и ремонт музыкальных инструментов;
выпас домашних животных.
При этом индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых не включен в вышеуказанный Перечень, должны перейти на один из следующих режимов налогообложения:
- специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации;
- специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета;
- общеустановленный порядок налогообложения.
- Для перехода на специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета необходимо до 1 января 2020 года представить уведомление о применяемом режиме налогообложения, - сообщили в УГД.
В случае непредставления уведомления о применяемом режиме налогообложения в срок до 1 января 2020 года индивидуальный предприниматель подлежит переводу на общеустановленный порядок налогообложения.
Кроме того, необходимо учесть, что для предпринимателей, осуществляющих расчеты с бюджетом по патенту, с 1 января 2020 года отменяется освобождение от применения контрольно-кассовых машин.
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