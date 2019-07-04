Новым тренером "Челси" стал лучший бомбардир в истории клуба

Зарплата специалиста составит 4,5 млн евро в год.

Лондонский "Челси", который в прошлом сезоне завоевал "бронзу" премьер-лиги и выиграл Лигу Европы, объявил о назначении нового главного тренера команды. После ухода в итальянский "Ювентус" прежнего "рулевого" Маурицио Сарри "аристократов" возглавил 41 -летний Фрэнк Лэмпард, с которым заключен контракт до лета 2022 года, передает fakty.ua.

По данным издания The Times, зарплата специалиста составит 4,5 млн евро в год.

- Я очень горжусь, что возвращаюсь в „Челси“ в роли главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу и нашу совместную историю. Тем не менее сейчас я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь для кропотливой работы и для того, чтобы помочь клубу добиться новых успехов. Жду с нетерпением старта, — цитирует Фрэнка Лэмпарда официальный сайт клуба.

Напомним, что большую часть своей яркой карьеры Фрэнк Лэмпард провел именно в "Челси" (2001−2014 годы), с которым трижды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы (он лучший бомбардир в истории клуба — 211 мячей!). Полузащитник также защищал цвета "Вест Хэма", "Нью-Йорк Сити" и "Манчестер Сити". В активе Фрэнка 106 матчей и 29 голов за сборную Англии.

Кстати, отец футболиста, включенного в Зал славы английского футбола, Фрэнк Лэмпард-старший в составе "Вест Хэма" дважды выигрывал Кубок Англии, дядя Гарри Рэднапп возглавлял "Тоттенхэм", а двоюродный брат Джейми Рэднапп играл за "Ливерпуль".

Фрэнк Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника специалист вместе с "Дерби Каунти" занял шестое место во втором по силе английском дивизионе. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила "Астон Вилле". Чтобы переманить тренера, "Челси" пришлось заплатить "Дерби" 4,5 млн евро (кстати, новым наставником "баранов" станет голландец Филлип Коку, в прошлом году уволенный из "Фенербахче").

У Фрэнка есть две дочери от первого брака с испанской моделью Элен Ривас — 12-летняя Луна и 11-летняя Исла. Во второй раз футболист женился на североирландской телеведущей Кристин Бликли, которая в сентябре прошлого года родила Фрэнку дочь Патрисию Шарлотт.

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