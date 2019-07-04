Штормовое предупреждение: в СКО - гроза и град, а в Кызылорде - жара
Также в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер западный, юго-западный.
Штормовое предупреждение объявлено 5-6 июля в двух областях республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. 6 июля местами сильный дождь.
В Петропавловске ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.
В Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер западный, юго-западный, днем 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
Между тем в Кызылординской области днем 5 июля ожидается сильная жара - 40°С.
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