Штормовое предупреждение: в СКО - гроза и град, а в Кызылорде - жара

Также в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер западный, юго-западный.

Штормовое предупреждение объявлено 5-6 июля в двух областях республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. 6 июля местами сильный дождь.

В Петропавловске ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер западный, юго-западный, днем 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

Между тем в Кызылординской области днем 5 июля ожидается сильная жара - 40°С.

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