Жуткая дистанция. "Железные мамы" из Казахстана стартовали из Лондона в Париж

Эту дистанцию называют "самой жуткой в мире".

2 июля 2019 года в 02:00 по лондонскому времени четыре казахстанские триатлонистки – Эльфира Дудник, Елена Кун, Мадина Курманбаева и Анель Сытдыкова – из команды "Iron Moms KZ" ("Железные мамы") стартовали в экстремальном ультра-триатлоне "Enduroman Arch to Arc", передает Zakon.kz.

Эту дистанцию не зря называют "самой жуткой в мире". Спортсмены преодолевают дистанцию почти в 480 км, которая начинается от Мраморной арки в Лондоне и заканчивается у Триумфальной арки в Париже. Последовательность этапов такова: участники бегут из Лондона до Дувра (140 км), затем проплывают пролив Ла-Манш (около 36 км) и далее едут на велосипедах до Парижа (290 км).

Именно с Ла-Маншем (Английским каналом) связаны два случая смерти спортсменов за последние три года. 45-летний британец Ник Томас, в 2014-м завершивший дистанцию за 80 часов 50 минут, летом 2016-го решил повторить гонку, но потерял сознание на финише плавательного этапа и умер в больнице. Через год такая же участь постигла другого опытного английского триатлониста 44-летнего Дугласа Уэймарка. Первым в истории Arch to Arc завершил британец Эдгар Этте — за 81 час и 5 минут. Было это в 2001 году. Собственно, Эдгар — директор и организатор Enduroman Arch to Arc.

Чтобы зарегистрироваться на "Arch to Arc", спортсмены должны были иметь опыт бега, плавания и езды на велосипеде на длинные дистанции и подтвердить все документально. Они также должны были пройти шестичасовой тест по плаванию при температуре воды ниже 16°С.

- Несмотря на такие серьезные ограничения, спрос на участие в триатлоне Enduroman Arch to Arc невероятно высок, и зарегистрированным участникам иногда приходится ждать своей очереди год или два. Правила гонки очень жесткие – рефери сопровождает триатлониста по всему маршруту, - сообщила по телефону пресс-службе Алматинской федерации триатлона Елена Кун.

Время начала триатлона зависело от погодных условий в проливе Ла-Манш, и участники практически до последнего момента не знали точное время старта. Организаторы триатлона дали команду за 20 часов до начала маршрута.

2 июля "Железные мамы" закончили бег в Дувре. "Мы завершили бег! И теперь нам нужно много сил и терпения. English Channel, будь чуточку добрее, чем обычно!".

3 июля казахстанские триатлонистки проплыли Ла-Манш! Елена Кун сообщила: "Это была самая незабываемая ночь в моей жизни! We did it!". Сейчас девушки находятся на завершающей стадии Enduroman Arch to Arc – на велоэтапе во Франции. "Мы рады, что нас поддерживают сотни человек – англичан, французов, наших соотечественников, живущих в Европе. Это говорит о том, что триатлон сегодня – один из самых популярных видов спорта в мире!", - поделилась Елена Кун.

