В реке Жайык в Атырауской области наблюдается повышение уровня воды

К уровню воды в реке Жайык прибавилось от 3 до 19 см в зависимости от прилегающего района. На одном из постов общий уровень составил более 7 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга "Казгидромета" на 28 апреля, 08:00:

На гидропосту Жайык – поселок Индербор уровень на отметке 645 см, подъем уровня на 19 см, общий подъем с начала паводка – 422 см.

Жайык – поселок Махамбет – уровень на отметке 743 см, подъем уровня за сутки на 8 см, общий подъем с начала паводка – 426 см.

На гидропосту Жайык – Атырау уровень на отметке 434 см, подъем уровня за сутки – 3 см, общий подъем с начала паводка составил 243 см.

Специалисты отмечают, что уровень воды в реке повысился за счет поступления воды с территории Западно-Казахстанской области. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

На 28 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с.

МЧС 25 апреля сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область.

