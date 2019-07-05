Переход Меркеля в "Кайрат" под вопросом
В прошлом сезоне Меркель провел 36 матчей и отдал две результативные передачи.
Фото : sports.kz5 июля 2019, 06:55
Полузащитник сборной Казахстана и голландского "Хераклеса" Александр Меркель может остаться в клубе на следующий сезон, сообщает Sports.kz.
Он отправился на сборы с командой в голландский Гардерен, где сыграл в контрольном матче против бельгийского "Брюгге". Меркель вышел в старте, но его команда в итоге проиграла - 0:1.
Ранее сообщалось, что Александр Меркель может продолжить карьеру в алматинском "Кайрате". Клубы обсуждали возможный трансфер, однако руководство "Хераклеса" не намерено отпускать футболиста бесплатно.
- Не следует делать вид, что у него нет хорошего контракта. Мы не отпустим его бесплатно, - говорил главный тренер "Хераклеса" Франк Вормут.
В прошлом сезоне Меркель провел 36 матчей и отдал две результативные передачи.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976521-aa0f7e0dd99b069adca9ae137a916673
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...