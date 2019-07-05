Переход Меркеля в "Кайрат" под вопросом

В прошлом сезоне Меркель провел 36 матчей и отдал две результативные передачи.

Полузащитник сборной Казахстана и голландского "Хераклеса" Александр Меркель может остаться в клубе на следующий сезон, сообщает Sports.kz.

Он отправился на сборы с командой в голландский Гардерен, где сыграл в контрольном матче против бельгийского "Брюгге". Меркель вышел в старте, но его команда в итоге проиграла - 0:1.

Ранее сообщалось, что Александр Меркель может продолжить карьеру в алматинском "Кайрате". Клубы обсуждали возможный трансфер, однако руководство "Хераклеса" не намерено отпускать футболиста бесплатно.

- Не следует делать вид, что у него нет хорошего контракта. Мы не отпустим его бесплатно, - говорил главный тренер "Хераклеса" Франк Вормут.

В прошлом сезоне Меркель провел 36 матчей и отдал две результативные передачи.

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