В глобальном индексе кибербезопасности Казахстан поднялся на 40-е место

Лидирующие места в рейтинге заняли Великобритания, США и Франция. Также в ТОП-5 стран вошли Литва и Эстония.

В Глобальном индексе кибербезопасности (GCI) Казахстан стремительно улучшает свою позицию. Так, в последнем отчете Казахстан поднялся сразу на 42 пункта — до 40-го места. В рейтинге прошлого года страна занимала 82-е место, сообщает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

По словам председателя Комитета по информационной безопасности МЦРОАП РК Дмитрия Голобурды, на улучшение позиции страны в индексе кибербезопасности повлияла совместная работа государственных органов, неправительственных организаций и бизнеса.

Лидирующие места в рейтинге заняли Великобритания, США и Франция. Также в ТОП-5 стран вошли Литва и Эстония.

В свою очередь среди участников стран ЕАЭС только Россия опережает Казахстан, заняв 26-е место; при этом годом ранее РФ входила в ТОП-10 стран. Беларусь заняла 69-е место (годом ранее — 39-е), Армения — 79-е место (годом ранее — 110-е), Кыргызстан — 111-е место (годом ранее — 96-е).

За прошедшие два года в Казахстане были выработаны базовые концептуальные подходы к развитию сферы кибербезопасности страны. Была разработана и утверждена концепция кибербезопасности "Киберщит Казахстана", а также целый ряд законодательных актов и большое количество отраслевых приказов. Помимо этого, созданы испытательные лаборатории в сфере ИБ по исследованию вредоносного кода, запущен национальный координационный центр информационной безопасности, увеличено число грантов по этой специальности и т. д.

По итогам последних трёх кварталов 2018 года наиболее распространённым типом инцидентов информационной безопасности являются ботнеты. Они представляют собой компьютерную сеть с запущенными ботами — автономным программным обеспечением. Чаще всего бот в составе ботнета является программой, скрытно устанавливаемой на устройство жертвы и позволяющей злоумышленнику выполнять некие действия с использованием ресурсов заражённого компьютера. За IV квартал количество инцидентов составило 3,6 тыс. единиц. Также в IV квартале зафиксировано 118 инцидентов отсутствия доступа к интернет-ресурсу и 81 случай несанкционированного доступа и модификации содержания интернет-ресурсов.

В "Цифровом Казахстане" для создания Национального координационного центра информационной безопасности на три года выделено 28,8 млрд тенге. Предусмотрены бюджетные средства для оснащения лаборатории по исследованию вредоносного кода (44,2 млн тг), по исследованию средств информационной безопасности (1,2 млрд тг), на лабораторию по кибербезопасности (184 млн тг), а также на координацию по вопросам реагирования на инциденты киберзащиты в казахстанском сегменте интернета (793 млн тг).



Кибератакам может подвергаться кто угодно — как крупные компании, так и обычные пользователи. Многие люди думают, что их телевизоры и прочая домашняя техника не могут заинтересовать хакеров. Однако мало кто обращает внимание, что через эти устройства также можно получить доступ к личным данным, которые могут использоваться в самых разнообразных целях.

По данным разработчика защитного программного обеспечения Securing Sam, в каждом европейском доме есть 14 подключенных к интернету устройств, а в США их количество достигает 17. Каждое из них рискует быть взломанным, так как заполучив к ним доступ, злоумышленники могут украсть личные данные пользователей и использовать их для шантажа или других целей.

По исследованию Securing Sam, самые серьезные атаки нацелены на IP-камеры (камеры видеонаблюдения), они представляют 47% уязвимых устройств, установленных в домашних сетях. Второе место среди устройств с самой слабой защитой занимают устройства хранения данных. Также в ТОП-5 вошли принтеры, iP-телефоны и телевизоры.

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