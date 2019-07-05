Иностранка заставляла соотечественницу заниматься проституцией в Алматы

28-летняя жертва сексуального рабства находится на четвертом месяце беременности.

Гражданка Узбекистана свою соотечественницу заставляла заниматься проституцией, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

При этом установлено, что 28-летняя жертва сексуального рабства находится на четвертом месяце беременности.

- По словам потерпевшей, в Алматы она приехала на заработки два месяца назад. Женщина утверждает, что поссорилась со своим супругом и, несмотря на свое положение, решила уехать. В мегаполисе она познакомилась со своей землячкой – гр.С., 1993 года рождения, которая предложила работать у нее. Кем именно, гр.М. узнала чуть позже, когда была не по своей воле вовлечена в проституцию. О сложной ситуации подданной Узбекистана нам стало известно оперативным путем. Минувшей ночью в Турксибском районе при содействии сотрудников местного Управления полиции была проведена спецоперация по освобождению "узницы". Сейчас с ней работают психологи и оказывают по свей линии необходимую помощь, - рассказал заместитель начальника Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы майор Тимур Каржаубаев.

Сутенерша будет привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.308 ч.1 УК РК. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой на период досудебного расследования.

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