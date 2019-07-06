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После победы над "Тоболом" "Астана" вернула лидерство в КПЛ

Игра проходила на домашнем поле костанайской команды.

Фото : fcastana.kz6 июля 2019, 01:05

В Костанае состоялся центральный матч 17-го тура футбольной премьер-лиги, в котором встречались два конкурента за лидерство в турнирной таблице - местный "Тобол" и действующий чемпион "Астана", сообщает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. На 54-й минуте отличился исландский новичок команды - полузащитник Рунар Мар Сигурьонссон, забивший свой первый гол за "Астану". Закрепил успех команды на 77-й минуте хорватский полузащитник Марин Томасов. Отметим, что обоим игрокам ассистировал казахстанский форвард Роман Муртазаев.

Набрав три очка, "Астана" сравнялась с "Тоболом" по набранным очкам и вернула себе первое место в турнирной таблице.


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