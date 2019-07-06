Названы сроки списания штрафов и пени по кредитам казахстанцев

Постановление правления Нацбанка было размещено на сайте финрегулятора.

В Национальном банке РК назвали сроки списания штрафов и пени по кредитам казахстанцев​, а также рассказали о процессе погашения, сообщает Zakon.kz.

Постановление правления Нацбанка было размещено на сайте финрегулятора.

Так, акционерное общество "Фонд проблемных кредитов" выпускает облигации и размещает их.

Далее банки второго уровня и микрофинансовые организации в срок до 30 июля 2019 года осуществляют прощение задолженности по начисленной (причитающейся) неустойке (штрафов и пени) и направляют в срок до 2 августа 2019 года в АО "Государственное кредитное бюро" информацию о суммах прощенной неустойки по договорам банковского займа и предоставлении микрокредита по состоянию на 1 июля 2019 года по форме и формату, установленным Кредитным бюро.

В свою очередь Кредитное бюро в срок до 9 августа 2019 года направляет в Фонд информацию о суммах прощенной неустойки в разрезе по каждому займу или микрокредиту.

Затем фонд в срок до 15 августа 2019 года заключает с каждым БВУ и МФО соглашение о возмещении части прощенной неустойки на условиях, предусмотренных постановлением и предусматривающее положение об обязанности БВУ и МФО представлять информацию о фактически прощенной задолженности по уплате неустойки в Нацбанк.

Фонд в срок до 20 августа 2019 года на основании соглашения, возмещает 30 процентов от прощенной казахстанцам задолженности по неустойке.

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