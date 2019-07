Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались на UFC 239

На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) произошел конфликт между российским бойцом ММА, чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом, пишет "Спорт-Экспресс".

По сообщениям очевидцев, Диас встал со своего места и пошел в сектор, где располагался Хабиб. Массовой драки не произошло, но имело место столкновение между представителями команд. Некоторые из очевидцев сняли видео инцидента на мобильные телефоны.

My buddy who is there sent me this. pic.twitter.com/Tu390X194s

It’s not much..but security already got in the middle between Khabib and his friends (left side) and Nate Diaz (right side). #UFC239 pic.twitter.com/BjxrrXtkbT