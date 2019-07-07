Михаил Кукушкин побил свой личный рекорд на турнире в Уимблдоне

В следующем круге Михаил встретится со своим давним соперником – 29-летним японцем Кэйем Нисикори.

6 июля на кортах Уимблдона произошло знаменательное событие не только для Михаила Кукушкина, но и для казахстанского тенниса в целом, сообщает Zakon.kz.

Победив немца Яна-Леннарда Штруффа и пройдя в четвертый круг соревнований, Михаил не просто улучшил свой личный результат на Уимблдоне, но и стал первым казахстанским теннисистом-одиночником, который в этом турнире прошел так далеко. В целом, лучшим результатом на Уимблдоне для казахстанского тенниса была победа Ярославы Шведовой в паре с американкой Ваней Кинг в 2010 году.

Первые два сета в матче со Штруффом закончиись в пользу Кукушкина. В третьем сете немец взял верх и начал сокращать отставание. Однако, в итоге упорной борьбы, которая на корте продлилась 3 часа 18 минут, Михаилу удалось вырвать победу и выйти в 1/8 финала. Счет встречи Кукушкин/Штруфф - 6:3, 7:6(5), 4:6, 7:5.

В следующем круге Михаил встретится со своим давним соперником – 29-летним японцем Кэйем Нисикори. Примечателен тот факт, что Михаил предыдущим двум соперникам Изнеру и Штруффу уступал во всех личных встречах до нынешнего турнира, так же как и японцу, с которым играл уже 9 раз с 2011 года. На Уимблдоне 2012 года японский теннисист вытеснил нашего соотечественника из борьбы еще в первом круге. В последний раз Михаил и Кэй встречались на турнире серии ATP в прошлом году в Вене. Возможно, их 10-я юбилейная встреча обернется для Кукушкина победой и пополнит череду его заслуженных реваншей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!