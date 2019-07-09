Малахов обратился к Зеленскому из-за угроз журналистам

Телемост между Россией и Украиной отменили из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов, передает РИА Новости.

- Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей, - сказал Андрей Малахов в видеообращении.

Телеведущий назвал президента Украины гарантом Конституции и призвал сделать все возможное, чтобы "слуги народа, четвертая власть - журналисты не пострадали".

- Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, - показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой, - сказал он.

Также телеведущий подчеркнул, что он хотел "сделать праздник улыбок и счастья".



На 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" (ВГТРК) в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.

Но восьмого июля телеканал NewsOne заявил, что отменяет телемост из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.

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