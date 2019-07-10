В Туркестанской области полиция задержала подозреваемых в 14 квартирных кражах

Со слов потерпевших, нанесенный им ущерб составил около 4 миллионов тенге.

Полиция Туркестанской области задержала подозреваемых в 14 квартирных кражах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Сарыагашского РОП обратились местные жители с заявлением о том, что в их дома проникли воры и похитили деньги и золотые изделия. Кражи совершались в основном в ночное время. Со слов потерпевших, нанесенный им ущерб составил около 4 миллионов тенге. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК "Кража" и начали досудебное расследование.

Из-за резкого увеличения квартирных краж и схожести времени их совершения полицейские Сарыагашского РОП пришли к выводу, что кражи совершаются, возможно, одной преступной группой. В целях раскрытия данных преступлений в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. Оперативники провели тщательный осмотр мест преступления, опросили свидетелей, а также проверили места реализации золотых изделий.

В результате успешных оперативных мероприятий полицейские задержали одного из домушников. Задержанным оказался местный житель, которого доставили в Сарыагашский РОП. Он полностью признался в содеянном и взят под арест. Спустя время оперативники задержали второго соучастника. На сегодня следствием установлена причастность подозреваемых к 14 квартирным кражам. В настоящее время проводится досудебное расследование. Оба подозреваемых находятся под стражей.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости принять меры к сохранности своего имущества и рекомендуют установить в жилищах камеры видеонаблюдение. Также следует установить на окнах железные решетки, а на двери - надежные замки. Дома и квартиры стоит оснастить охранной сигнализацией и "тревожной кнопкой", это поможет избежать преступных посягательств со стороны злоумышленников.

В случае, если вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, следует незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 102.

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