Сколько еще продлятся саперные работы в Арыси
Работа не терпит спешки. Это работа саперов. Любая ошибка может привести к трагическим последствиям.
Фото : пресс-служба МО РК10 июля 2019, 16:03
Месяц или два понадобится на утилизацию боеприпасов в городе Арыси и ликвидацию последствий пожара на военной базе, рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
- Работы очень активно ведутся. Саперы и пожарные работают круглосуточно в условиях, сами понимаете, больших температур, в защитном снаряжении: бронежилетах, шлемах. Все, что в их силах, они делают. Работа не терпит спешки. Это работа саперов. Любая ошибка может привести к трагическим последствиям. Все идет по плану. Сейчас территория, где возможно пребывание гражданских лиц, местных жителей, практически все зачищены. Тем не менее, мы просим при обнаружении каких-то предметов все-таки сообщать немедленно. Сейчас основная работа непосредственно предстоит вокруг ограждения воинской части и внутри самого арсенала. Там очень большое количество мелких боеприпасов. Они все в основном уже взорвались, не представляют угрозы, но требуют осторожного обращения, поэтому эта работа может продлиться, наверное, или месяц, может быть, два, - сказал он.
В то же время глава ведомства уточнил, что на территории арсенала уже осталось небольшая часть боеприпасов.
- На территории города ничего не находится. На территории самого арсенала часть боеприпасов осталась. Но уже начали вывозить. Дважды караваны с контейнерами уже вывезли значительное количество из города Арысь. Небольшое количество оставшихся боеприпасов будет либо передано для утилизации соответствующим организациям, либо будут уничтожены путем подрыва в 60 км от города, либо вывезено в безопасные хранилища. В первую очередь мы будем перевозить их туда, где обеспечены меры безопасности. Что касается командира части, то его степень вины установит следствие, - пояснил Ермекбаев.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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