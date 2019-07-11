Пробка образовалась на границе Казахстана и Кыргызстана

Фуры стоят из-за жары.

С обеих сторон государственной границы Казахстана и Кыргызстана, у КПП "Ак-Тилек — Автодорожный", образовалась многокилометровая пробка из груженых фур. Об этом пишет Sputnik Кыргызстан.

Видео опубликовано в Facebook.

В Государственной пограничной службе КР пояснили, что ограничения для грузовиков ввело Министерство транспорта и дорог Кыргызстана. Транспорт стоит в пробках уже 2-3 дня. На территории КПП находится около 40 фур, въехавших из Казахстана.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что в Кыргызстане летом действует так называемый тепловой режим, во время которого при температуре свыше 28 градусов с 9:00 до 20:00 запрещено передвижение грузовых авто. Подобный запрет вводится для того, чтобы груженые фуры не повредили асфальтное покрытие.

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