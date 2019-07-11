Партия "Nur Otan" должна научиться воспринимать критику - Байбек

Необходимо выстроить конструктивный диалог со всеми политическими партиями, неправительственными и профсоюзными организациями.

Бауыржан Байбек с рабочей поездкой посетил Кызылорду, где вместе с партийным активом региона обсудил вопросы предстоящей трансформации "Nur Otan", передает Zakon.kz.



По его словам, сегодня в обществе растет запрос на изменения и перемены. Граждане активнее участвуют в общественно-политической жизни. Современные коммуникации придают стремительность этому процессу. Новые технологии, в том числе политические, становятся частью современной жизни. Это общемировая тенденция. Сегодня успешна та организация, которая учитывает эти тренды, перестраивая работу.

- Нельзя отмалчиваться, в том числе в социальных сетях. "Nur Otan" должен оперативно высказываться по имеющимся проблемным вопросам, отстаивать свою позицию, реагировать на запросы людей. Партия должна научиться критиковать, воспринимать критику и через свои площадки переводить эти дискуссии в конструктив. Внутри партии должен быть представлен весь спектр актуальных вопросов, волнующих общество, - сказал первый зампред партии.

В ходе встречи с активом области Бауыржан Байбек подчеркнул, что надо выстроить конструктивный диалог со всеми политическими партиями, неправительственными и профсоюзными организациями. Диалог должен охватывать не только политическую, но и социальную, экономическую, экологическую сферы, а также широкий спектр всех актуальных и острых проблем.

- На уровне регионов мы должны использовать потенциал первичных партийных ячеек и общественных приемных. На основе предоставляемых данных следует проводить анализ социального самочувствия населения, формируя приоритетные направления социальной политики. Этой работе требуется новый импульс. Нужно больше изучать и использовать лучшие зарубежные практики партийной работы, - заметил он.

Первый заместитель Председателя "Nur Otan" также отметил, что работа должна вестись со всеми социальными группами, нужно использовать проектный – стратоориентированный подход, Молодежь, пенсионеры, люди со специальными потребностями, социально уязвимые слои, многодетные матери, безработные и т.д.

- У партии есть социальные проекты, ориентированные на конкретные страты. Особое внимание следует обратить на молодежь с инновационными идеями и новыми решениями. Необходимо создать реальный "социальный лифт" для талантливых молодых людей, сформировать на государственном и партийном уровне качественный кадровый резер", - заключил Бауыржан Байбек.

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