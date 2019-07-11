Юрист: МВД ошибается, комментируя ситуацию с электросамокатами

Так, по его мнению, велосипедам и мопедам нельзя двигаться по отдельно выделенному пути, а сами электросамокаты не приравнены к мопедам.

О том, почему представители МВД неправильно трактуют ситуацию с передвижением электросамокатов по городским магистралям, рассуждает юрист Жангельды Сулейманов, сообщает Zakon.kz.

На днях официальный представитель Комитета административной полиции (КАП) МВД Ирина Лукьянина-Костерева на своей странице в Facebook рассказала подробно, как Правила дорожного движения трактуют передвижение на электросамокатах.

Однако юрист Жангельды Сулейманов с позицией МВД не согласен, и разложил свое видение ситуации буквально по пунктам, разместив соответствующий пост на своей странице в Facebook.

1. Конечно, это не официальный комментарий, потому что такого понятия нет в законе. Есть официальные разъяснения, которые согласно закону о правовых актах оформляются не в виде статьи в интернете, а в виде письменного официального документа

2. МВД пишет, что согласно закону электросамокаты приравнены к мопедам, но МВД не имеет право разъяснять законы. Так что, это никакой не официальный комментарий, а просто мнение МВД, и к тому же ошибочное.

3. МВД пишет, что согласно п.24 Правил о дорожном движении электросамокаты имеют право двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Но само понятие такой полосы незаконно, потому что не предусмотрено Законом о дорожном движении.

4. В законе о дорожном движении нет ни слова о полосах для маршрутных средствах, а говорится о отдельно выделенном пути, по которому может двигаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО общественный транспорт. То есть, закон не предусматривает движение по таким путям для электросамокатов, мопедов, велосипедов.

5. Незаконность указанной в ПДД полосы для маршрутных транспортных средств возникла в результате того, что это понятие было введено в ПДД в ноябре 2014 года. А год спустя в закон о дорожном движении ввели понятие "отдельно выделенный путь". МВД обязано было внести в ПДД изменения с "полосы для маршрутных транспортных средств" на "отдельно выделенный путь", но не сделало этого. Надеюсь в этом году МВД исправит свою ошибку.

6. С практической точки зрения ну никак нельзя разрешать велосипедам, мопедам, скутерам, мокикам, электросамокатам двигаться по отдельно выделенному пути. Во-первых, ширина такой полосы не позволяет безопасно двигаться одновременно автобусам и всяким мопедам и велосипедам. Во-вторых, это замедлит движение общественного транспорта.

7. МВД приравняло электросамокаты к мопедам. Я так понял, по двум причинам – наличие электродвигателя и скорость не более 50 км/час. Но МВД невнимательно читает закон, в котором указано, что к мопедам приравниваются транспортные средства с аналогичными характеристиками. Ясно, что речь идет о технических характеристиках. А это наличие зеркал заднего вида, сидения, барабанные тормоза, размерность шин. В таком случае электросамокат не аналогичен мопедам, потому что не имеет поворотников, зеркал, сидения, барабанных тормозов, и размер шин намного меньше. Так что МВД ошиблось, приравняв электросамокаты к мопедам.

8. И какая-то противоречивость в позиции МВД. Якобы электросамокаты это мопеды. А вот сигвеи, гидроскутеры, моноколеса это не мопеды. Хотя у них также есть электродвигатель и скорость не более 50 км/час.

9. Так что на сегодня электросамокаты никак не регулируются законом, и поэтому не могут двигаться ни по дороге, ни по тротуару. Мы до конца не можем понять, что делать с велосипедами, а уже с самокатами тем более.

10. Надеюсь, что МВД даст опровержение вчерашнему мнению и признает, что: а) велосипедам и мопедам нельзя двигаться по отдельно выделенному пути б) электросамокаты не приравнены к мопедам.

11. если же разрешить двигаться по выделенке, то скоро будет такая же ситуация как на фото.

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