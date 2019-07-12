Житель Усть-Каменогорска пропал за три дня до своей свадьбы

В последний раз парня видели в районе станции "Защита".

Житель областного центра исчез за три дня до свадьбы, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили родственники пропавшего, 7 июля Сергей Александрович Золотухин, 1990 года рождения не вернулся домой с работы. В последний раз парня видели в районе станции "Защита".

— Позавчера близкие Сергея обратились в правоохранительные органы, — прокомментировали в пресс-службе УВД Усть-Каменогорска. — 10 июля было заведено дело о пропаже и молодого человека объявили в розыск.

Приметы Сергея: рост — 185 см, худощавого телосложения, был одет в чёрную футболку, джинсовые шорты, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: 87773684657 87778508738 или 102

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