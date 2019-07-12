Инвестиции в образование снижаются второй год подряд

К лету объем капвложений в секторе не дотянул до прошлогодних показателей уже на 7%.

По итогам пяти месяцев текущего года инвестиции в образование составили всего 51,6 млрд тенге, снизившись к аналогичному периоду годом ранее на 6,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечают аналитики, минус в секторе в соответствующем периоде наблюдается второй год подряд: за январь–май 2018 года инвестиции в образование составили 55,5 млрд тенге, сократившись на 21,9% за год.

В то же время примечательно, что на 32-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность роли человеческого капитала, и особенно — образования. Он отметил, что инвестиции в человеческий капитал способствуют экономическому развитию страны и росту благосостояния общества в целом. В ближайшее время будут созданы 180 колледжей и 20 передовых вузов. Из республиканского бюджета на эти цели только на первом этапе выделено 58 млрд тенге.

Пока же по итогам пяти месяцев текущего года больше всего инвестиций, направленных в сферу образования, приходится на Туркестанскую область: 11,8 млрд тенге. В Нур-Султане было вложено 8,4 млрд тенге — на 27,5% меньше, чем годом ранее (11,6 млрд тг).

Замыкает тройку лидеров Алматы: здесь в сферу образования было инвестировано 5,9 млрд тенге (также наблюдается спад — годом ранее было 7,8 млрд тг). На эти три региона приходится 50,8% от общей суммы инвестиций по стране.

Также в ТОП-5 вошли Алматинская и Актюбинская области: 4,6 млрд и 3,4 млрд тенге соответственно.



Основным источником финансирования сферы образования является республиканский бюджет: сумма капвложений увеличилась на 15,5% за год и достигла 20,6 млрд тенге.

По остальным источникам финансирования наблюдается снижение. Так, из местного бюджета было выделено 16,8 млрд тенге — на 15,1% меньше, чем годом ранее (19,8 млрд тг).

Капвложения из собственных средств бизнеса также снизились на 7,5%, до 14 млрд тенге. Заемные средства и кредиты банков в совокупности составили 163,4 млн тенге, уменьшившись на 93,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,6 млрд тг).

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